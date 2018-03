POL-OG: Garagenbrand / Zeugenaufruf

Offenburg-Windschläg (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:45 Uhr, kam es in der Freiherr-von-Neveu-Straße in Offenburg-Windschläg zum Brand einer Garage. Das Ausbreiten des Brandes konnte verhindert werden. Durch den Brand wurden jedoch ein in der Garage abgestellter Pkw, Fiat, ein Motorroller und mehrere Fahrräder sowie die Garage stark beschädigt. Der Gesamstschaden dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0781 212820 erbeten. /fdr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3881731