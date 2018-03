POL-OG: Gengenbach – Streit eskalierte

Gengenbach (ots) – Der Streit unter Verwandten endete in den frühen Sonntagmorgenstunden mit dem Transport der beiden Kontrahenten in eine Klinik zur Behandlung ihrer gegenseitig beigebrachten Verletzungen. Gegen 00:40 Uhr eskalierte der Streit in einem Wohngebiet in der Innenstadt wohl derart, dass zunächst ein Mann seinem älteren Verwandten eine Glasflasche in das Gesicht schlug. Dies ließ der Ältere nicht unbeantwortet und setzte sich mit einem Fußtritt gegen den Kopf des Jüngeren zur Wehr. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Gengenbach.

