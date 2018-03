POL-OG: Gernsbach – Mit Roller gestürzt, Versicherungskennzeichen abgelaufen

Gernsbach (ots) – Eine 46 Jahre alte Frau hat sich nach einem selbst verschuldeten Unfall am Dienstagvormittag nun auch wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten. Die Mittvierzigerin war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Roller auf der Salmengasse an der Kreuzung zur Bleichstraße ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hatte sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von Einsatzkräften der Feuerwehr und Mitarbeitern des Bauhofs gereinigt werden. Der Roller wurde nur geringfügig beschädigt. Hinweis der Polizei: Mit Ablauf des Monats Februar endet der Versicherungsschutz der ausgegebenen Versicherungskennzeichen. Die Gültigkeit wird nicht automatisch verlängert. Besitzer eines entsprechenden Fahrzeugs müssen sich also rechtzeitig zum Ablauf des Versicherungsjahres (1. März) um ein neues Versicherungskennzeichen kümmern.

