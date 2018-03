POL-OG: Gernsbach – Radfahrer leichtverletzt

Gernsbach (ots) – Eine 35 Jahre alte Frau übersah am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Klingelstraße einen entgegenkommenden Radfahrer. Als die Nissan-Fahrerin nach links in den Badhausweg abbiegen wollte kam es mit dem 38-Jährigen zur Kollision, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Am Rad entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

/ne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3873963