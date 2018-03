POL-OG: Gernsbach – Rollerfahrerin gestürzt

Gernsbach (ots) – Eine 46 Jahre alte Rollerfahrerin hatte am Dienstagvormittag einen Unfall in der Bleichstraße. Die Frau war gegen 11:15 Uhr auf der Salmengasse Richtung Stadtbrücke unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Bleichstraße aufgrund regennasser Fahrbahn zu Fall kam. Durch den Sturz wurde die 46-Jährige leicht verletzt. Am Kraftrad entstand nur ein geringfügiger Sachschaden. Allerdings musste die Straße anschließend gereinigt werden, da der umgekippte Roller einen Ölfleck auf der Fahrbahn hinterließ.

