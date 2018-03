POL-OG: Haslach, Bollenbach – Ölfilm auf der Kinizig

Haslach, Bollenbach (ots) – In der Kinzig bei Bollenbach wurde am Donnerstagmorgen Öl festgestellt, was zu einem Einsatz der Feuerwehren Steinach und Haslach zur Folge hatte. Diese errichteten Ölsperren, um weitere Schäden für die Umwelt zu verhindern. Die Spur nach einem möglichen Verursacher führte die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Beamten des Polizeireviers Haslach bis zu einer Straße im Westen von Bollenbach. Nach der Kontrolle mehrerer Abwasserschächte, verlor sich die Spur jedoch.

