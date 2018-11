POL-OG: Haslach – Eingebrochen

Anzeige

Haslach (ots) – Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre gelangte ein Unbekannter am Dienstagnachmittag in ein Anwesen in der Straße `In der Schmelze´. Zwischen 13 Uhr und 20 Uhr drang der Einbrecher über den ersten Stock in die Wohnräume ein und suchte hier nach Diebesgut. Über eine zweite Terrassentür gelang dem Langfinger unerkannt die Flucht. Der verursachte Schaden dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen im dreistelligen Bereich bewegen. Die Beamten des Polizeirevier Haslach haben die Ermittlungen, unterstützt von der Spurensicherung durch Kriminaltechniker, aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4115535