POL-OG: Haslach – Kaputtes Rücklicht

Haslach (ots) – Das kaputte Rücklicht am BMW eines 50-Jährigen machte die Beamten des Polizeireviers Haslach am späten Sonntag gegen 23:45 Uhr auf ihn aufmerksam. Im Zuge einer Durchfahrtskontrolle in der Hausacher Straße wurde der 50-jährige Autofahrer einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

