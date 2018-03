POL-OG: Haslach – Leicht verletzter Motorradfahrer

Haslach (ots) – Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 35-Jährige hatte eine vor ihm in der Hauptstraße bremsenden Opel zu spät bemerkt und war mit seiner Suzuki aufgefahren. Hierbei zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen dürften Schäden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro entstanden sein.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3891965