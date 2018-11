POL-OG: Hausach -Berauscht am Steuer

Anzeige

Hausach (ots) – Aufgrund einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag in Hausach ging den Beamten des Polizeireviers Haslach ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Audifahrer in´s Netz. Der am Gustav-Rivinus-Platz angehaltene 26-Jährige dürfte vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert haben, dies ergab ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Den jungen Mann erwarten nun eine Anzeige wegen Erwerbs und Besitzes von Cannabis sowie eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

/sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4114052