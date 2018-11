POL-OG: Hausach – Erneut Cannabispflanzen entdeckt

Anzeige

Hausach (ots) – Nach der Entdeckung einer sogenannten Indoorplantage am 24. Oktober in Mühlenbach hat ein weiterer Zeugenhinweis am Dienstagvormittag auf dem Grundstück und dem Anwesen eines 40-Jährigen zum Auffinden von über 60 Cannabispflanzen geführt. Die verbotene Aufzucht wurde abgeerntet und wird neben bereits getrockneten und gleichfalls aufgefundenen Pflanzenresten der Vernichtung zugeführt. Die zur Unterstützung des Wachstums eingesetzten Lampen und Lüfter wurden beschlagnahmt. Den emsigen Gärtner erwartet eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelrecht. Die Recherchen der Beamten des Polizeireviers Haslach dauern an.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4108404