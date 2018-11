POL-OG: Hohberg, Offenburg, B3 – Gefährliche Ausfahrt / Geschädigte gesucht

Anzeige

Hohberg (ots) – Die gefährliche Fahrweise eines 77 Jahre alten Mannes hat im Verlauf des Dienstagmittags die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf den Plan gerufen. Der Senior war nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße (B3) von Friesenheim kommend in Richtung Offenburg unterwegs. Hierbei soll er unter anderem eine rote Ampel überfahren und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer einen Zusammenstoß nur durch das Einleiten eines Ausweichmanövers verhindern konnten. Des Weiteren hätte der Fahrer des blauen Ford Fiesta mit Freiburger Zulassung laut Zeugenaussagen mehrfach gefährlich überholt, wäre sehr dicht aufgefahren und sei innerhalb geschlossener Ortschaften, auf Höhe des Alten Güterbahnhofes, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die alarmierten Beamten setzten der gefährlichen Tour letztlich in der Rheinstraße ein Ende. Der Führerschein des 77-Jährigen wurde vorerst sichergestellt. Der riskante Fahrstil dürfte nach bisherigen Ermittlungen möglicherweise auf altersbedingte Beeinträchtigungen zurückzuführen sein.

Die Offenburger Ermittler sind nun auf der Suche nach geschädigten Verkehrsteilnehmern. Wem fiel im Verlauf des Dienstagmittags der blaue Ford Fiesta auf und wer war in diesem Zusammenhang einer konkreten Gefahrensituation ausgesetzt? Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781-212200 erbeten.

