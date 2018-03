POL-OG: Hornberg – Nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Hornberg (ots) – Nachdem er mit einem Begleiter zusammen einen Regenschirm in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße gestohlen hatte, konnte ein 40 Jahre alter Mann in einem Kreditinstitut vorläufig festgenommen werden. Er hielt sich dort, wie von Zeugen beschrieben, betrunken im Foyer auf und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Der 40-Jährige trug außerdem zwei Ausweisdokumente mit unterschiedlichen Namen, aber demselben Lichtbild mit sich. Wie eine genauere Überprüfung ans Tageslicht brachte, war eines der Dokumente gefälscht. Im anderen, echten Ausweispapier fehlte dafür das erforderliche Visum. Nun erwarten den Mann Anzeigen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und illegalem Aufenthalts in Deutschland. Aufgrund seiner Verfassung und zum eigenen Schutz musste er bis zum nächsten Morgen im Polizeirevier Haslach verbleiben.

