POL-OG: Hügelsheim – Auf dem Nachhauseweg niedergeschlagen

Hügelsheim (ots) – Ein 46 Jahre alter Mann wurde am Sonntag Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Der Angegriffene verbrachte den Abend in der Schwarzwaldhalle und war gegen 1 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er im Bereich Bruchweg auf eine Gruppe von fünf bis sechs Männern im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren stieß. Die Unbekannten pöbelten den 46-Jährigen an und traktierten ihn mit Faustschlägen sowie einem unbekannten Gegenstand. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin und ließen den Verletzten zurück. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Identitäten der noch Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer: 07229 2273 zu melden. Alternativ können sich Zeugen auch unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an das Polizeirevier Rastatt wenden.

