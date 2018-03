POL-OG: Hügelsheim – Brand im Motorraum

Hügelsheim (ots) – Während der Fahrt auf der K3735 fing am Samstagabend der Motorraum eines Wohnmobils aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Dem 55 Jahre alten Fahrer gelang es gerade noch, sein Campingfahrzeug gegen 19:14 Uhr auf einen Parkplatz neben der Rheinstraße abzustellen und den Innenraum gefahrlos zu verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwar löschen, das Gefährt war allerdings nicht mehr zu retten. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe in das Erdreich, kam ein Vertreter des Umweltamts an die Brandstelle. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt

