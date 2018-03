POL-OG: Hügelsheim – Gefährliches Überholmanöver, Zeugen gesucht

Hügelsheim (ots) – Eine überaus gefährliche Verkehrssituation hat sich am Mittwochmittag in der Dieter-Rückle-Straße in Höhe des Bauhofs ereignet. Der Fahrer eines schwarzen Audi 6 Avant mit Karlsruher Zulassung (KA) überholte dort gegen 13.10 Uhr einen in Richtung Flughafen fahrenden Lastzug. Ein entgegenkommender Opel-Lenker konnte nur durch starkes Abbremsen und eine Ausweichbewegung nach rechts eine Kollision vermeiden. Im Zuge einer umgehenden Fahndung wurde der Überholende nur fünf Minuten später von Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster auf dem Flughafenareal gestellt. Es handelte sich um einen 23 Jahre alten Mann. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Wer den geschilderten Vorfall beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-460 an die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden.

