POL-OG: Hügelsheim – Paketzusteller durch Hundebiss verletzt

Hügelsheim (ots) – Ein 33 Jahre alter Mann wurde beim Ausliefern eines Pakets am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr im östlichen Ortsteil durch einen Hundebiss verletzt. Nachdem der Zusteller das Päckchen übergeben hatte und gerade gehen wollte, kam plötzlich ein Hund durch die geöffnete Hauseingangstür gerannt und biss ihn in den Unterschenkel. Die durch den Pudel verursachte blutende Wunde musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Gegen die Hundehalterin ermitteln nun die Beamten der Polizeihundeführerstaffel wegen fahrlässiger Körperverletzung.

