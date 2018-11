POL-OG: Iffezheim – Erheblichen Sachschaden verursacht, Zeugen gesucht

Anzeige

Iffezheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der B500 am frühen Freitag sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannte Fahrzeugführer war gegen 3.40 Uhr auf der Bundesstraße von Frankreich kommend in Richtung Iffezheim unterwegs, als er bei dem Versuch einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen einen Unfall verursachte. Während des Überholvorgangs des als weißen Sprinter oder Kleinbus beschriebenen Wagens, streifte dieser einen entgegenkommenden Sattelzug und verursachte einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer machte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern aus dem Staub. Sein Wagen müsste im Bereich der Fahrerseite beschädigt sein. Personen, die Hinweise auf den Lenker des noch unbekannten Wagens geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Nummer 07222/761-0, in Verbindung zu setzen.

