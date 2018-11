Iffezheim: Gartenhütten im Visier

Anzeige

In Iffezheim wurde im Verlauf des vergangenen Wochenendes gleich in mehrere Gartenhütten eingebrochen. Die noch unbekannten Täter hebelten hierzu in allen Fällen die Türen der Holzkonstruktionen mit brachialer Gewalt auf. Während im Gewann „Zwischen den Hägen“ ein Bauwagen aufgebrochen, aber nichts entwendet wurde, entwendeten die Langfinger im Gewann „In den Kirchenteilen“ aus einer Gartenhütte diverse Werkzeuge und Getränke.

Auf einem Feld zwischen der B 500 und der Mattenerlenstraße brachen die ungebetenen Besucher wiederum in eine Gartenhütte ein, aber auch hier wurde laut aktuellem Kenntnisstand nichts entwendet.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeipostens Iffezheim unter der Telefon 07229 2273 zu melden.

