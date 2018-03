POL-OG: Kehl – Arbeiter verletzt

Kehl (ots) – Ein Mitarbeiter einer Baufirma erlitt am Donnerstag gegen 9:20 Uhr in der Steinertsau Straße einen Arbeitsunfall. Der Mann wollte an der Kette eines Baggers eine Nachschau durchführen. Unterdessen löste sich die angehobene Kette aus der Halterung. Der Baggerführer erlitt hierbei Verletzungen an der Hand. Daraufhin wurde der Verletzte ins Klinikum Offenburg gebracht, wo er notärztlich behandelt wurde. Ein Verschulden Dritter schließen die Beamten des Polizeireviers Kehl derzeit aus.

