POL-OG: Kehl – Auto in Baustelle gefahren

Kehl (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen kam ein 32 Jahre alter Renault-Fahrer am Donnerstagabend auf der Straßburger Straße von der Fahrbahn ab und fuhr in eine dortige Baustelle. Dort setzte der Wagen mit dem Unterboden auf und blieb stecken. Er musste abgeschleppt werden. Zu Behinderungen des fließenden Verkehrs kam es nicht. Der Schaden am Renault beträgt schätzungsweise 3.000 Euro.

