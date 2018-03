POL-OG: Kehl – Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

Kehl (ots) – Im Laufe des Freitagnachmittages wurde in Kehl, Am Läger 4, ein dort abgestellter, blauer VW-Lupo mit Offenburger Kennzeichen mutwillig beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite des Autos. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kehl unter Tel. 07851/8930 zu melden. /Br

