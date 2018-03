POL-OG: Kehl – Einbrecher in der Kehler Innenstadt

Kehl (ots) – Gleich zwei Gaststätten in der Kehler Innenstadt wurden in der Nacht auf Dienstag Ziel von Einbrüchen. Während ein bislang Unbekannter am Schloss eines Cafés in der Rheinstraße versagte, hatte er bei einem in unmittelbarer Nähe liegenden Lokal in der Blumenstraße mehr Erfolg. Dem Langfinger gelang es nicht nur die Eingangstüre aufzuhebeln, sondern auch sämtliche Spielautomaten und den Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Geldbehälter der Automaten wurden vollständig geleert. Wie hoch der Sachschaden zu beziffern ist und wie viel Bargeld insgesamt entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen eingeleitet.

