POL-OG: Kehl – Einbruch in Café

Kehl (ots) – Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen Zutritt zu einem Café in der Hauptstraße. Gegen 5:29 Uhr gelangte der Einbrecher ins Innere der Gaststätte, indem er das Toilettenfenster aufhebelte. Bevor er nach Diebesgut stöberte, veränderte der Eindringling den Winkel der Überwachungskamera. Anschließend machte sich der Fremde an einem Geldspielautomaten zu schaffen und hebelte denselben auf. Mit dem daraus entnommenen Geldscheinfach verschwand der Dieb über alle Berge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen eingeleitet.

