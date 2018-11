POL-OG: Kehl – Eingestiegen

Anzeige

Kehl (ots) – Indem noch unbekannte Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Fenster einer Schule in der Landstraße eingeschlagen haben, gelangten die Langfinger in das Innere des Gebäudes. Hier wurde im weiteren Verlauf ein Büroraum durchwühlt. Mit einem minimalen Bargeldbetrag suchten die Täter letztlich das Weite. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl erhoffen sich nun, unter anderem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise auf die ungebetenen Besucher zu erhalten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4109228