Kehl (ots) – Am späten Samstagabend wurde in der Hauptstraße Kehl eine Fahrerflucht gemeldet. Ein unbekannter Täter streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Straßenrand geparkten BMW und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Der …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3876759