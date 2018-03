POL-OG: Kehl – Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Zu einer Kollision im Gegenverkehr soll es am Donnerstagmorgen in der Vogesenstraße gekommen sein. Ein 82 Jahre alter Mercedesfahrer war laut seinen Schilderungen gegen 9.30 Uhr in Richtung Kehl unterwegs, als ihm ein als weiß beschriebener Pritschenwagen entgegenkam. Der Pritschenwagen habe ein Kantholz transportiert, welches vom Fahrzeug seitlich in den Gegenverkehr hineinragte und letztlich gegen den Mercedes prallte. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro am Wagen des 82-Jährigen. Der Fahrer des unbekannten Pritschenwagens entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die ermittelnden Polizisten bitten Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, unter der Telefonnummer: 07851-8930 um Hinweise.

