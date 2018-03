POL-OG: Kehl – Festnahmen nach langwierigen Ermittlungen

Kehl (ots) – Langwierige Ermittlungen von Beamten der Kriminalpolizei führten am 7. Februar in einem Café in Kehl zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Das Duo im Alter von 32 und 38 Jahren steht im Verdacht, spätestens seit dem Sommer 2017 einen größeren Personenkreis in Kehl mit Kokain und Heroin versorgt zu haben. Im Zuge der Festnahme konnten circa 100 Gramm Kokain mit einem Verkaufswert von etwa 7.500 Euro sowie knapp 60 Gramm Heroin mit einem Marktwert von 2.800 Euro sichergestellt werden. Bei einer später erfolgten Wohnungsdurchsuchung stießen die Ermittler auf weiteres Rauschgift sowie dazugehörende Utensilien. Als Haupttäter kristallisierte sich der 32-Jährige unter den beiden Festgenommenen heraus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde gegen die beiden vorläufig Festgenommenen vom zuständigen Amtsgericht Haftbefehl wegen Handels mit Kokain und Heroin in nicht geringen Mengen erlassen. Die Verdächtigen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

