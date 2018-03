POL-OG: Kehl – Gesucht und gefunden

Kehl (ots) – Bei der Kontrolle eines Autofahrers wurde in den heutigen Morgenstunden festgestellt, dass der in Strasbourg wohnhafte Opel-Lenker per Haftbefehl gesucht wurde. Da der Mittvierziger den haftabwendenden Geldbetrag nicht begleichen konnte, wurde er nach Beendigung der Kontrolle dem Personal einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Nach Verbüßung der rund einmonatigen Ersatzfreiheitsstrafe erwartet den 43-Jährigen erneut Post der Strafverfolgungsbehörde. Der Mittvierziger hatte seinen Wagen ohne Führerschein über die Straße ´Am Läger´ gesteuert.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3888612