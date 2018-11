POL-OG: Kehl – In Baumarkt eingebrochen

Anzeige

Kehl (ots) – Mehrere Streifenwagen mussten am Sonntagabend zu einem Baumarkt in der Straße `Am Sundheimer Fort´ geschickt werden. Gegen 19:55 Uhr wurde dort festgestellt, dass eine Außentür beschädigt war. Die Spürnase eines Diensthundes konnte bei der folgenden Durchsuchung jedoch keine Personen mehr im Gebäude auffinden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nun die Ermittlungen wegen des Einbruches aufgenommen.

