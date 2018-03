POL-OG: Kehl, Kork – Wohnungseinbrüche

Kehl (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Montag in zwei gegenüberliegende Wohnhäuser in der Sandstraße eingebrochen. Den Unbekannten gelang es in beiden Fällen über die Terrasse ins Innere der Häuser zu kommen, um dort ungehindert sämtliche Räume zu durchsuchen. Ersten Erkenntnissen nach wurden in einem Anwesen Schmuck und im anderen lediglich zwei Flaschen Parfüm entwendet. Ob noch weiteres Diebesgut erbeutet wurde, konnte noch nicht geklärt werden. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

