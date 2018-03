POL-OG: Kehl – Mit der Musikwahl nicht einverstanden

Kehl (ots) – Eine scheinbar harmlose Meinungsverschiedenheit artete am Mittwochabend in einem Casino am Bahnhofsplatz in einen gewaltsamen Übergriff auf einen 23 Jahre alten Mann aus. Ersten Erkenntnissen nach bat der Angegriffene einen anderen Casinogast lediglich darum seine Musik auszumachen, worauf er von diesem gepackt und nach draußen gezerrt wurde. Zwei weitere Männer, die dort hinzukamen sollen den 23-Jährigen festgehalten haben, sodass der Angreifer ihn mit mehreren Faustschlägen treffen konnte. Die Raufbolde flüchteten nachdem eine Mitarbeiterin des Casinos die Polizei verständigte. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen nach den Tätern eingeleitet.

