Kehl (ots) – Eine nicht funktionierende Kennzeichenbeleuchtung führte am Sonntagabend in der Leutersheimer Straße zu einer folgenreichen Fahrzeugkontrolle. Die Polizeibeamten waren durch den technischen Defekt am Auto auf den 21-jährigen Opel-Fahrer …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3876749