POL-OG: Kehl – Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Kehl (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen in der Vogesenallee, im Bereich der Einmündung Albert-Schweitzer-Str. abgestellten, schwarzen Dacia. Der Unfallverursacher fuhr dem Dacia in die Beifahrertür und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Kehl erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 07851/8930. /Br

