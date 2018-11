POL-OG: Kehl, Neumühl – Eingestiegen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Kehl (ots) – Ein unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Dienstag über das Dach in eine Gaststätte in der Alten Landstraße eingestiegen. Das Interesse im Lokal galt dort vorgefundenen Elektroartikeln, wie Laptop, Drucker, Kaffeemaschine und Musikanlage. Von Beute und Täter fehlt seither jede Spur. Es bestehen Hinweise auf eine männliche Person, die mit einem Kapuzenpulli/-jacke bekleidet war und einen Rucksack mit sich führte. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht detailliert beziffert werden. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl erbeten.

