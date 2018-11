POL-OG: Kehl – Polizeieinsatz nach Hilferuf

Anzeige

Kehl (ots) – Der schriftlich formulierte Hilferuf eines Anwohners der Lazarus-Mannheimer-Straße hat heute Mittag zu einem Polizeieinsatz geführt.

Besorgte Zeugen hatten sich im Laufe des Vormittags an die Polizei gewandt und einen Zettel mit einem handschriftlich verfassten Hilferuf übergeben. Dieser wäre, so die besorgten Mitteiler, aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen worden. Da dieser ersten ´Luftpost´ noch weitere Zettel mit ähnlichem Inhalt folgten, wurde die im Verdacht stehende Wohnung kurz nach 12.30 Uhr mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos durchsucht. Hierbei wurden ein 33-Jähriger und mutmaßlicher Verfasser der Botschaften sowie dessen 25 Jahre alte Bekannte angetroffen. Im Verlauf des polizeilichen Einsatzes wurde niemand verletzt. Der 33-Jährige wurde nach Beendigung der behördlichen Maßnahmen auf Grund seines Allgemeinzustandes in ärztliche Obhut übergeben.

Während die Ermittlungen zu den Hintergründen der auf Papier verfassten Hilferufe noch andauern, haben die Beamten der Kripo Offenburg auch Recherchen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelrecht eingeleitet. In der Wohnung des Mannes wurde neben kleineren Mengen Heroin auch Substitutionsmedikamente aufgefunden.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4111383