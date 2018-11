POL-OG: Kehl – Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Kehl (ots) – Der Lenker eines Volkswagen hatte sein Auto am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in der Neumühler Straße angehalten und war gerade dabei die Fahrertüre zu öffnen, als er einen von hinten herannahenden Radfahrer übersah. Der 14-jährige Velo-Lenker prallte gegen die Türe des VW und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung seiner Blessuren wurde er in das Klinikum nach Kehl gebracht. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4109223