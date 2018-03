POL-OG: Kehl – Randale am Bahnhofsplatz

Kehl (ots) – Ein alkoholisierter 29 Jahre alter Mann hat am Montagabend am „Bahnhofsplatz“ für viel Aufruhr gesorgt. Schlussendlich musste er in Gewahrsam genommen werden. Bevor der Unruhestifter angetroffen werden konnte, hatte dieser schon durch Randalieren in einer Gaststätte und weiteren Streitigkeiten für mehrere Meldungen bei der örtlichen Polizei gesorgt. Nach einem vergeblichen Versuch eines Bekannten den 29-Jährigen zu bändigen, sahen sich die Polizeibeamten gezwungen den Störenfried mit auf das Polizeirevier Kehl zu nehmen. Zwei Stunden später wurde dieser von seinem Bekannten abgeholt.

