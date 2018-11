POL-OG: Kehl – Schwerer Raub / Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl (ots) – Ein noch unbekannter Mann soll am frühen Sonntagmorgen unter Vorhalt einer Pistole ein Bistro in der Marktstraße betreten und hierbei in französischer Sprache die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nach Angaben einer alleine in der Gaststätte befindlichen Angestellten, hätte der Täter anschließend zwei Geldbörsen entdeckt, diese an sich genommen und wäre daraufhin geflüchtet. Der Unbekannte soll etwa 180 Zentimeter groß und mit dunklen Schuhen, einer dunklen Jogginghose und einem blauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Sein Gesicht sei mit einem schwarzen Schal verdeckt gewesen. Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln nun wegen schweren Raubes. Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

