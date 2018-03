POL-OG: Kehl-Sundheim – Zwei maskierte Täter überfallen Lebensmittelmarkt

Kehl-Sundheim (ots) – Am Montagabend, kurz vor 20:00 Uhr, betraten zwei maskierte, männliche Täter den Lebensmittelmarkt Treff 3000 in der Hauptstraße in Kehl-Sundheim. Sie bedrohten die Kassiererin mit einem Messer und einem Reizstoffsprühgerät. Sie zwangen die Angestellte zum Öffnen der Kasse und entnahmen Scheingeld in bislang unbekannter Höhe. Der Versuch die Kasse komplett zu entnehmen misslang. Daraufhin flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Beide waren dunkel gekleidet, sie sprachen mit ausländischem Akzent, ein Täter ca. 185cm groß, der andere deutlich kleiner. Einer der beiden führte eine bräunliche Papiertasche mit sich.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Offenburg, Telefon 0781/21-2820, in Verbindung zu setzen.

/ja

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3889475