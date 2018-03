POL-OG: Kehl – Technischer Defekt?

Kehl (ots) – Die genauen Hintergründe eines Brandes am frühen Sonntagabend auf einem Firmengelände in der Straße „Im Junkerörtel“ sind noch nicht eindeutig geklärt. Die hinzugerufenen Wehrleute aus Kehl-Kork sowie die Beamten des Polizeireviers Kehl gehen derzeit davon aus, dass gegen 17.36 Uhr der Schaltschrank im Bereich eines Förderbandes in Flammen aufging. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Über die Höhe des Sachschadens liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Zu Personenschäden kam es nicht.

