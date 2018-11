POL-OG: Kehl – Unliebsame Begegnung, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl (ots) – Eine Passantin musste am frühen Dienstagabend eine unliebsame Begegnung auf einem Parkplatz der Hafenstraße machen. Die Frau war um 19.15 Uhr zu Fuß in Richtung ihres in Bahnhofsnähe abgestellten Autos unterwegs, als ihr kurz vor dem Erreichen ihres Wagens ein spärlich bekleideter Mann auffiel. Dieser hatte sich auf einer angrenzenden Parkfläche postiert und hierbei deutlich sichtbar an einem unbekleideten Unterkörper manipuliert. Die Beamten des Polizeireviers Kehl und der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise. Beschreibung des Unbekannten: Kräftige Statur, Bauchansatz, helle Haut, helle Haare, bekleidet mit blauer Jeans, brauner Jacke und Strickpullover

