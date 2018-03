POL-OG: Kehl – Unschöne Fahrt

Kehl (ots) – Eine nicht besonders angenehme Fahrt musste ein Taxifahrer am frühen Donnerstag über sich ergehen lassen. Gegen 3 Uhr sollte er einen 49-Jährigen an einer Gaststätte in Kehl-Marlen abholen und ihn zunächst zu einem Schnellimbiss fahren. Nach einer 40-minütigen Wartezeit ging es weiter in Richtung des benachbarten Auslands. Weil der Fahrgast mehrere Adressen nannte und das Abheben von Bargeld mit seiner Karte offensichtlich nicht möglich war, entschied sich der 26-jährige Chauffeur zur Klärung nach Kehl zum Polizeirevier zu fahren. Dies missfiel dem 49-Jährigen offensichtlich derart, dass er seinen Fahrer mehrfach beleidigte, in den Bereich des Lenkrades und Schaltknauf griff und schlussendlich dem Fahrer einen Faustschlag auf die Wange verpasste. Die Beamten des Reviers in Kehl stellten fest, dass der Aggressor deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von zirka 1,8 Promille. Auch in Anwesenheit der Ordnungshüter verhielt er sich dermaßen aggressiv, dass er nach Abschluss der Maßnahmen den Räumlichkeiten verwiesen werden musste. Nun erwarten Ihn Anzeigen wegen Körperverletzung und dem Erschleichen von Leistungen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3880121