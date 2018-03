POL-OG: Kehl – Versuchter Einbruch in Studentenwohnheim

Kehl (ots) – Weil er am Mittwochnachmittag beobachtete wie sich ein Unbekannter an der Wohnungstüre zu schaffen machte, verständigte der Hausmeister eines Studentenwohnheims in der Kinzigallee die Polizei. Der 43-jährige Tatverdächtige hatte versucht, die Schrauben an der Eingangstüre zu lösen, um sich so Zutritt zum Wohnheim zu verschaffen. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten wurde der mutmaßliche Langfinger vorläufig festgenommen und durchsucht. Der Verdächtige wurde schlussendlich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ohne seine Einbruchswerkzeuge nach Hause entlassen.

