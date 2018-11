POL-OG: Kehl – Wertgegenstände in Pkw zurückgelassen

Anzeige

Kehl (ots) – Einem Unbekannten gelang es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf noch nicht geklärte Weise einen in der Hauptstraße verschlossen abgestellten VW Passat zu öffnen und so Beute zu machen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Langfinger diverse kleinere Gegenstände sowie Bargeld und suchte im Anschluss das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4110559