POL-OG: Kippenheim – Auf der Felge gefahren

Kippenheim (ots) – Eine aufmerksame Autofahrerin war am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der B3 von Ettenheim in Richtung Kippenheim unterwegs. Ihr fiel auf, dass an dem vor ihr fahrenden Renault der linke Vorderreifen fehlte und das Auto nur noch auf der Felge fuhr. Sie verständigte die Polizei. Diese konnte den Renault in Kippenheim parkend und mit frischen Unfallspuren antreffen. Die dazugehörende 26-jährige Fahrerin wurde in der Nähe in ihrer Wohnung ausfindig gemacht. Wo sie in einen Unfall verwickelt war, wollte die Dame nicht preisgeben. Da bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste sie sich einer Blutprobe unterziehen und den Führerschein abgeben. Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach der Unfallstelle. Diese dürfte sich im Raum Herbolzheim befinden. Bis dorthin ließen sich jedenfalls die von der Felge verursachten Kratzspuren auf der Straße zurückverfolgen. Br

