POL-OG: Kippenheim – Erneute Fahrzeugbrände, Serienzusammenhang ist wahrscheinlich

Kippenheim (ots) – Nachdem am Dienstagabend in Kippenheim erneut zwei Autos in Flammen aufgingen, ist ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Fahrzeugbränden zwischen Lahr und Ettenheim wahrscheinlich. Die Gesamtzahl der mutmaßlich in Verbindung stehenden Feuer beträgt nun 25. Der Gesamtschaden wird zwischenzeitlich auf über 200.000 Euro geschätzt. Eine heiße Spur fehlt noch immer.

Ein Anwohner hatte den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei um 20.12 Uhr einen brennenden VW Passat in der Unteren Hauptstraße gemeldet. Nach dem Eintreffen der so hinzugerufenen Wehrleute war das Feuer zwar schnell gelöscht, die Einsatzlage sollte sich aber in den nächsten zwei Stunden nicht beruhigen. Um 22.47 Uhr wählte ein weiterer Zeuge den Notruf und meldete einen brennenden Audi im ´Mühlenpfad´. Auch hier waren die Flammen durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Kippenheimer Wehr schnell unter Kontrolle, ein Totalschaden war aber nicht mehr abzuwenden. Die ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kripo lassen vermuten, dass die Brände mutwillig entfacht wurden.

Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise.

Wer hat zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Kippenheim, in der Nähe der beiden Tatorte oder der Hauptstraße (B 3) bemerkt?

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3873290