POL-OG: Kuppenheim, B 462 – Pannenfahrzeug gestreift, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots) – Wegen eines technischen Defektes blieb am Montagmorgen ein Renault Clio auf der B 462 kurz vor der Abfahrt in Richtung Muggensturm liegen und wurde kurz danach von einem Lastwagen gestreift. Die 51 Jahre alte Fahrerin war unterwegs in Fahrtrichtung Rastatt, als sie ihr Gefährt auf der rechten Spur abstellen musste. Wenige Minuten nachdem sie die Warnblinkanlage in Betrieb genommen hatte, versagte auch diese ihren Dienst. Ein Warndreieck oder eine Warnweste hatte sie nicht dabei, weshalb ihr Fahrzeug nun ungesichert im Dunkeln stand. Gegen 6 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrer, vermutlich eines Sattelzuges, den Renault und beschädigte diesen erheblich auf der linken Seite. Unbeirrt dessen setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Lastwagen geben können. Wahrnehmungen hierzu können unter der Telefonnummer 07225 9887-0 mitgeteilt werden.

