POL-OG: Kuppenheim – Gewaltsamer Überfall auf Jugendlichen

Kuppenheim (ots) – Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde am späten Montagabend in der Wörtelstraße Opfer eines Gewaltangriffs durch zwei unbekannte Männer. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Überfallene alleine auf dem Nachhauseweg von einem Freund, worauf er von zwei Jugendlichen unvermittelt zu Boden geschlagen wurde. Daraufhin flüchteten die Schläger in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen und musste in einem örtlichen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Laut Angaben des Verletzten handelte es sich um zwei Männer zwischen 15 und 20 Jahren, die schwarze Kleidung trugen. Einer der Täter trug eine Baseballmütze und der andere einen Vollbart. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Identitäten der noch Unbekannten geben können, unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 um Kontaktaufnahme.

