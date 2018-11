POL-OG: Kuppenheim – Vorfahrt missachtet

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von insgesamt rund 21.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag. Der Lenker eines Mazda befuhr gegen 14.10 Uhr die K3715 von Rauental kommend in Richtung Kuppenheim, als er an der Kreuzung zur Kreisstraße den aus Richtung des Kreisels zur L67 kommenden Lenker eines Seat vermutlich übersehen hatte und es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 66 Jahre alte Lenker des Seat zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht. /ma

